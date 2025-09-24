River, eliminado de la Libertadores: Palmeiras lo dio vuelta y se metió en las semifinales

River quedó eliminado ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, con un polémico arbitraje del uruguayo Andrés Matone y Christian Ferreyra en el VAR.

El Millonario llegó al gol de la mano de Maxi Salas a los siete minutos. Gran centro de Juan Fernando Quintero y mejor cabezazo del ex delantero de Racing. El equipo de Gallardo se ponía rápidamente en ventaja.

Vitor Roque empató las cosas a los 5 minutos del complemento. El Centro de Piquerez encontró el cabezazo del joven brasileño.

En el ocaso del partido, Marcos Acuña cometió una falta por la que vio la roja y le cedió el penal al argentino José López.

El delantero sentenció el partido para el Verdao.

A los 93 minutos, José López marcó el doblete para su cuenta personal y el 3-1 definitivo.

¿COMO LLEGABAN?

El conjunto del "Muñeco" Gallardo cayó en Núñez con un flojo rendimiento en el primer tiempo donde el Verdao le convirtió dos tantos, a cargo de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Además, por el Torneo Clausura, la "banda roja" cayó 2-0 en Tucumán ante Atlético, donde el DT dispuso una alineación plagada de suplentes.

En tanto, Palmeiras llega fortalecido. El equipo brasileño parte con ventaja en la serie y, además, se ubica a dos puntos de Flamengo en el Brasileirao, con un partido menos.