A pesar de la caída por 2-1 frente a Palmeiras como local, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, envió un mensaje contundente a los hinchas: el equipo no baja los brazos y se mantiene "vivo" en la serie.

El "Muñeco" reconoció la superioridad del conjunto brasileño durante la primera mitad del encuentro. Según sus palabras, Palmeiras demostró una "jerarquía diferente", siendo "mucho más rápido" y "más lúcido", lo que llevó a River a perder el control del partido desde el inicio. El gol recibido de pelota parada tuvo un "impacto fuerte", consolidando el dominio del equipo visitante.

Sin embargo, Gallardo subrayó un cambio notable en el segundo tiempo, donde "cambió la cosa". El técnico destacó la "rebeldía" que mostró su equipo en esta etapa, una actitud que generó la sensación de que "podríamos haberlo empatado al final".

La diferencia de un solo gol es clave para mantener la esperanza. Gallardo afirmó que este margen los "deja con vida", a diferencia de lo que hubiera sido una desventaja de dos goles. Incluso, percibió que Palmeiras "mostró respeto" en la segunda mitad del cotejo.

De cara al partido de vuelta en Brasil, la estrategia es clara: "Tenemos que corregir los errores que cometimos. Sobre todo, el gol de pelota parada en el inicio del partido". El entrenador expresó su convicción de que "la búsqueda estuvo" y que de eso deben "agarrarse para ir a Brasil y dar vuelta la serie". El DT recordó que River ha vivido "situaciones parecidas en otro momento y fue otra historia", instando a su equipo a "intentar escribir una historia" en esta ocasión.

En relación a decisiones tácticas, Gallardo explicó que la suplencia de Juanfer Quintero se debió a que recién ahora el jugador "se encuentra un poco mejor", y que cuando está en su mejor forma, aporta "otra frescura futbolística". No obstante, insinuó que Quintero "tal vez en el primer tiempo también lo hubiese padecido" ante la superioridad inicial de Palmeiras.