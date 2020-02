El líder River Plate recibirá este domingo a Banfield, en uno de los encuentros pertenecientes a la 20ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). El partido se jugará desde las 19.40 en el estadio Monumental, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Fernando Rapallini.



River lidera la competencia con 39 unidades, tres más que su clásico, Boca Juniors, y ganó en las cuatro presentaciones de este año (2-1 a Independiente, 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza, 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y 2-1 a Unión de Santa Fe).



Por su parte, Banfield está 15to. y tiene 25 puntos, lejos de San Lorenzo (30), último en clasificarse a la Copa Sudamericana 2021.



Cómo llega River



De cara al partido, River no presentará variantes en relación al once inicial que superó a Unión el pasado fin de semana, ya que el entrenador, Marcelo Gallardo, quedó conforme con sus futbolistas.



En consecuencia, el equipo que parará en la cancha será Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Borré.



El defensor Martínez Quarta analizó el partido en conferencia de prensa y comentó: "Dependemos exclusivamente de nosotros. Boca es el que se tiene que fijar en River hoy, y nosotros debemos mantenernos tranquilos y con la responsabilidad de saber que dependemos de nosotros mismos para ganar otro título. Sabemos que es una responsabilidad enorme y un gran desafío que tenemos para cumplirlo".



Además, Gallardo, que no habló con la prensa en la semana porque se hizo chequeos médicos, concentró a Enrique Bologna, Milton Casco, Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira, Jorge Carrascal, Lucas Pratto e Ignacio Scocco.



Cómo llega Banfield



En otro orden, el presente de Banfield es prometedor, ya que acumula nueve sin perder, con cuatro triunfos y cinco empates, y no cae desde 19 de octubre pasado frente a Atlético Tucumán (2-1) como visitante.



El entrenador del "Taladro", Julio César Falcioni, hará dos variantes en la defensa: adentro Claudio Bravo y Luciano Gómez -cumplió la fecha de suspensión- por Franco Quinteros y Emanuel Coronel, respectivamente.



Sin embargo, el director técnico mantuvo una duda entre Nicolás Bertolo y Agustín Urzi, una de las figuras del seleccionado argentino Sub 23, campeón del torneo Preolímpico jugado en Colombia.



A priori, la ventaja es para Bertolo por su experiencia para un encuentro de esta talla y por el funcionamiento de los últimos partidos.



La noticia también estará en el regreso oficial de Daniel Osvaldo, que se retiró en el 2016, ya que el atacante ex Boca ocupará un lugar en el banco de suplentes.



"Sin margen de dudas, River tiene al mejor equipo del fútbol argentino, por rendimiento, por el potencial de sus jugadores, por algo está puntero y por eso será un adversario muy dificil para nosotros", resaltó Falcioni en rueda de prensa ofrecida el pasado viernes en el predio de Luis Guillón.