River dejó escapar la victoria en la última jugada ante Lanús

River Plate empató 1-1 frente a Lanús en condición de visitante, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se había puesto en ventaja con un tanto de Gonzalo Montiel, pero Rodrigo Castillo marcó la igualdad en la última acción del encuentro.

Gallardo decidió alinear un equipo con varias ausencias de peso, pensando en los compromisos que se vienen por la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Pese a los cambios, River logró abrir el marcador en el segundo tiempo y parecía encaminarse a una victoria importante.

Sin embargo, en tiempo de descuento, un centro desde la derecha terminó en el gol de Castillo, que decretó el empate definitivo y dejó al Millonario con un sabor amargo tras haber tenido la ventaja hasta el cierre del partido.

Tras el encuentro, el entrenador de River optó por no brindar la conferencia de prensa prevista.

Con este resultado, River sumó un punto que lo mantiene en los primeros lugares de la tabla, mientras que Lanús consiguió una igualdad agónica que le permite seguir sumando en casa.