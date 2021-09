River, inmerso en una racha positiva que le permitió dejar atrás un inicio dubitativo en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), recibirá este domingo a Independiente, uno de los mejores del torneo, en el clásico que propone la décima fecha.



El clásico se jugará este domingo a partir de las 21.15 en el estadio "Monumental" de Núñez, será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por Fox Sports.



El equipo dirigido por Marcelo Gallardo tiene 17 puntos con una serie de tres triunfos, el último sobre Sarmiento, en Junín, por 2-1, y un empate, mientras que los de Julio Falcioni están expectantes con 18 unidades y el ánimo alto tras haber goleado a Colón (3-0).



River mostró una mejoría en sus últimos resultados aunque no así en el juego, con los atenuantes de las bajas que sufrió por ventas al exterior, ausencias por citados para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas y las lesiones que persiguen el cordobés Matías Suárez, su jugador más desequilibrante.



Suárez, con una sinovitis en la rodilla derecha que lo tiene a maltraer y le resta continuidad, no estuvo el lunes pasado en Junín aunque fue citado por Gallardo para el clásico ante Independiente, pero no está claro si jugará desde el inicio, e idéntica situación atraviesa el uruguayo Nicolás De La Cruz.



De La Cruz, con una fatiga muscular, tampoco jugó el partido en Junín y fue citado para este domingo, en una de las novedades de la nómina de convocados, entre los cuales figura el mediocampista Leonardo Ponzio de 39 años e inactivo desde mayo.



Es decir que River tiene varias incógnitas para conformar su formación que está disminuida por las ausencias de Franco Armani y Julián Álvarez, ambos con el seleccionado de la Argentina; Paulo Díaz con el de Chile; más Héctor Martínez y Robert Rojas con el de Paraguay.



Lo más probable es que Gallardo repita la formación que superó a Sarmiento aunque si decide que Suárez vaya de entrada saldrá será el juvenil Federico Girotti.



En Independiente, Falcioni hará un cambio obligado y podría hacer otro más.



El cambio confirmado será el ingreso de Lucas Romero en el mediocampo y la salida del tucumano Sebastián Palacios, transferido al fútbol griego, y la duda es si podrá jugar una de las figuras del equipo, el mediocampista ofensivo Alan Velasco.



Velasco se vio afectado durante la semana por un cuadro gripal y en las prácticas Falcioni incluyó en su lugar a Rodrigo Márquez, un juvenil de 19 años con apenas tres partidos en primera división.



Velasco será esperado hasta último momento y si no puede jugar el que se adelantará en la cancha para cumplir su función será el colombiano Andrés Roa, para acompañar al goleador Silvio Romero.



El clásico entre River e Independiente tiene un historial claramente favorable al equipo de Núñez, que sobre un total de 192 partidos se impuso en 81, contra 58 victorias de "Los Diablos Rojos" y 53 empates.



Sin embargo, la última vez que jugaron, el 9 de enero de este año y por la Copa Diego Maradona en la que se consagró campeón Boca, la victoria fue para Independiente por 2-0 con goles de Alan Velasco.