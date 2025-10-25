Luego de la eliminación de River Plate ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, Marcelo Gallardo protagonizó una tensa conferencia de prensa, decidiendo no aceptar preguntas. El entrenador hizo una profunda autocrítica, calificando el año deportivo como “totalmente negativo”, en lo que se describe como el peor momento desde que regresó al club.

Gallardo asumió plenamente la responsabilidad por el mal presente, reconociendo: “De acuerdo a los objetivos deportivos de este año, no hemos estado a la altura”. Señaló que River ha sido un equipo que "no lo ha identificado" últimamente, y esto es "claramente responsabilidad de quien les habla". El DT entendió el malestar de los simpatizantes, confirmando que "La gente tiene razón en manifestar su descontento". Además, reconoció que el equipo ha estado "en deuda" al no rendir en partidos decisivos.

La Exigencia de "Hombría" en un "Momento de Mierda"

El director técnico no se guardó nada al describir la situación actual, instando al entorno a "aceptar y abrazar este momento de mierda". Lo definió como un "momento oscuro, deportivamente" en el que el equipo no consigue encontrar "soltura, frescura y creatividad".

Gallardo también se refirió a la soledad que acompaña la derrota. Apuntó que en el fútbol, "cuando ganas están todos y cuando perdés está nadie". Afirmó que "No hay nadie afuera esperándote para darte un abrazo" y que, posiblemente, deberán atravesar este "momento de mierda" en soledad.

Ante la adversidad, el DT exigió carácter y "hombría". Advirtió que este periodo "no es para cualquiera" y que sucederá la reprobación, la crítica y la "maldad en la opinión", por lo que es vital ver "quiénes tienen la mentalidad, la claridad y la emoción controlada" para salir adelante.

El Futuro de Gallardo y el Aval Presidencial

En lo que respecta al corto plazo, Gallardo confirmó que River pondrá "todas las fichas" en el campeonato local, al que consideró "la única chance" de revertir el mal ciclo.

Sin embargo, abrió la puerta a su salida, dado que su contrato vence el 31 de diciembre, declarando: "analizaremos cómo terminamos el año y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar". Aunque algunos hinchas han manifestado su malestar pidiendo su renuncia, el presidente Jorge Brito ratificó semanas atrás que, pese al descontento futbolístico, la decisión sobre la continuidad recaerá exclusivamente en el entrenador a fin de año. De hecho, tras la conferencia, Brito saludó a Gallardo con un pequeño abrazo.

A modo de nota al pie, cabe mencionar que el arquero clave de Independiente Rivadavia en la tanda de penales, Ezequiel Centurión (a préstamo de River), aseguró que no vivió el cruce como una revancha, manifestando su agradecimiento al club de Núñez por haberlo formado.