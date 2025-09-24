River eliminado de la Libertadores: Palmeiras lo dio vuelta y se metió en las semifinales
El Verdão perdía ante el Millonario y logró revertir el resultado con goles de Vitor Roque y un doblete del argentino José López.
River quedó eliminado ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, con un polémico arbitraje del uruguayo Andrés Matone y Christian Ferreyra en el VAR.
El Millonario llegó al gol de la mano de Maxi Salas a los siete minutos. Gran centro de Juan Fernando Quintero y mejor cabezazo del ex delantero de Racing. El equipo de Gallardo se ponía rápidamente en ventaja.
Vitor Roque empató las cosas a los 5 minutos del complemento. El Centro de Piquerez encontró el cabezazo del joven brasileño.
En el ocaso del partido, Marcos Acuña cometió una falta por la que vio la roja y le cedió el penal al argentino José López.
El delantero sentenció el partido para el Verdao.
A los 93 minutos, José López marcó el doblete para su cuenta personal y el 3-1 definitivo.
¿COMO LLEGABAN?
El conjunto del "Muñeco" Gallardo cayó en Núñez con un flojo rendimiento en el primer tiempo donde el Verdao le convirtió dos tantos, a cargo de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Además, por el Torneo Clausura, la "banda roja" cayó 2-0 en Tucumán ante Atlético, donde el DT dispuso una alineación plagada de suplentes.
En tanto, Palmeiras llega fortalecido. El equipo brasileño parte con ventaja en la serie y, además, se ubica a dos puntos de Flamengo en el Brasileirao, con un partido menos.