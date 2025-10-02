River sobrevive al clásico y avanza a semifinales de Copa Argentina

River Plate consiguió su pasaje a las semifinales de la Copa Argentina 2025 tras imponerse por un ajustado 1-0 frente a Racing Club en un vibrante clásico de cuartos de final. El encuentro, disputado en Rosario, ofreció un espectáculo único ante un estadio que contó con la presencia de ambas parcialidades.

El único tanto del encuentro llegó muy temprano en el desarrollo del compromiso. Increíblemente, fue Maximiliano Salas, el delantero que se incorporó a River en el último mercado, el encargado de abrir el marcador a los 5 minutos. Salas empujó un centro asistido por Colidio para vencer al arquero Cambeses. La situación tuvo un condimento especial, ya que Salas enfrentaba por primera vez a Racing tras su polémica llegada a River [4, 7h]. De hecho, los hinchas de la Academia le habían cantado "traidor" en la previa, generando un clima hostil. Por respeto a su exequipo, Salas decidió no gritar el gol. El suceso fue tan particular que un titular periodístico lo describió como si "parece guionado".

A pesar de la ventaja temprana, River no pudo capitalizar para ampliar la diferencia. Salas tuvo un mano a mano que desperdició con una definición deficiente, impidiendo el 2-0. Con el correr de los minutos, Racing logró acomodarse en el campo e intentó lastimar al bloque defensivo de River, que se mostró sólido, con un Rivero clave defendiendo el arco de Franco Armani.

No obstante, la Academia nunca exhibió la lucidez vista en otros partidos para quebrar la defensa de River. Su goleador, Maravilla Martínez, tuvo una opaca y errática presentación en Rosario, sin poder concretar sus ocasiones.

El nivel del clásico bajó durante el complemento y se tornó espeso, sin ritmo y muy cortado. Además, el partido se vio suspendido por más de diez minutos, luego de que hinchas de Racing lanzaran bengalas encendidas hacia abajo en la tribuna.

Tras el regreso al juego, la situación se complicó aún más para el equipo de Costas: Maravilla Martínez fue expulsado a los 91 minutos por doble amarilla, dejando a Racing con diez hombres para afrontar los 14 minutos de tiempo agregado. Finalmente, sin ideas ni la energía para concretar una remontada, Racing quedó eliminado.

Con este triunfo 1-0, River se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina, donde se enfrentará a Independiente Rivadavia, manteniendo vivo el objetivo de levantar un título en este 2025.

