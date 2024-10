River no pudo descontar la ventaja de la ida de Atlético Mineiro y apenas rescató un empate por 0 a 0 que lo dejó afuera de la Copa Libertadores en las semifinales, después de caer 3 a 0 en Brasil.

El conjunto Millonario tuvo el dominio y gran cantidad de llegadas al área rival, pero la falta de precisión en los metros finales y la figura del arquero brasileño Éverson fueron fundamentales para evitar que River no pudiera marcar ni un solo gol.

Mineiro pasó de ronda en las cinco series previas de Libertadores en las que se quedó con el partido de ida, siendo la más reciente justamente frente a River, en cuartos de final de la edición 2021, cuando ganó el primer duelo 1 a 0 en Buenos Aires y después goleó por 3 a 0 en Belo Horizonte.

El equipo de Marcelo Gallardo salió a todo o nada en el inicio del partido y atacó constantemente, aunque se topó con un rival bien parado. La más clara de los primeros minutos fue un remate de Miguel Borja que pasó muy cerca.

Borja se mantuvo muy activo y tuvo una segunda jugada clara que pudo haber puesto el 1 a 0 pero no alcanzó a desviar la trayectoria de la pelota. Con el asedio constante, Facundo Colidio también tuvo una jugada magistral en el área pero la definición le salió cerca del arco.

En el inicio del segundo tiempo, River sufrió más de la cuenta y con bombazo de Deyverson que dio en el travesaño y salió, y después pudo contener Franco Armani, se salvó de lo que pudo haber sido el 1 a 0 a favor del conjunto brasileño.

Con el correr de los minutos, River empezó a sentir la presión de la gente y a equivocarse en las salidas que le dieron la oportunidad a Mineiro de acercarse al arco de Armani. A su vez, los cambios le dieron otro planteo y decidió llenar el área de centros hacia las cabezas de los defensores y la lucha de Adam Bareiro con los centrales.

Síntesis:

Estadio: El Monumental.

Árbitro: Wilmar Roldan (Colombia).

VAR: Carlos Orbe (Ecuador).

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Maximiliano Meza, Matías Kranevitter, Santiago Simón; Pablo Solari, Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Mineiro: Éverson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso, Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera; Paulinho, Deyverson, Hulk. DT: Gabriel Milito.

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Renzo Saravia por Lyanco (AM); 13m Claudio Echeverri por Simón (R); Franco Mastantuono por Solari (R); Rodrigo Villagra por Kranevitter (R); 18m Rubens por Deyverson (AM); 19m Gonzalo Martínez por Colidio (R); Adam Bareiro por Borja (R); 28m Otávio por Paulinho (AM); 40m Eduardo Vargas por Arana (AM).