River Plate y Liga Deportiva Universitaria de Quito definirán hoy, desde las 21.30, en el estadio Libertadores de América, el ganador del grupo D, que en estos momentos es encabezado por el equipo ecuatoriano con 12 puntos, en tanto que los Millonarios suman 10. Un triunfo de la formación argentina es muy importante, ya que, los que más puntos suman en esta fase de grupos tienen la ventaja de definir en condición de local los partidos por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Dirigirá el chileno Roberto Tobar. Televisará ESPN2..

Ya no estará en River Plate Lucas Martínez Quarta, transferido a Fiorentina de Italia. Marcelo Gallardo se decidió por el chileno Paulo Díaz en lugar del paraguayo Robert Rojas, como su reemplazante. "A Díaz lo veo mejor para cómo estamos nosotros jugando. Si bien Robert Rojas fue una muy buena alternativa y jugó en un muy buen nivel en el torneo pasado, el sistema de tres defensores también lo favoreció. Ahora lo veo mejor a Paulo para no tocar mucho el equipo", dijo el entrenador. El resto del equipo no tendrá variantes.

Gallardo admitió que el equipo ecuatoriano llega con mayor rodaje que el suyo a este compromiso y que su equipo deberá mostrar un buen nivel para alcanzar el triunfo. Liga de Quito es el único equipo que lo venció en esta fase. Ocurrió en la primera fecha con un 3 a 0 a su favor.

RIVER PLATE: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz; Julián Alvarez, Rafael SantosBorré, Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

LIGA DE QUITO: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Luis Caicedo, Luis Ayala; Ezequiel Piovi, Lucas Villarruel; José Quintero, Jhojan Julio, Adolfo Muñoz; Cristian Martínez Borja. DT: Pablo Repetto.



Hora: 21.30. Estadio: Independiente (local River). Arbitro: Roberto Tobar (Chile). Hora: 21.30. TV: ESPN 2.