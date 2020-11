Con tres partidos, continuará la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, en dos de los cuales se presentarán Boca Juniors y River Plate, ya que en la mitad de la semana próxima deberán presentarse por la Copa Libertadores de América.

En realidad la jornada comenzará bien temprano, ya que jugarán Arsenal ante Unión, desde las 17.10, para completar el grupo A, que comenzó anoche con la victoria de Atlético Tucumán 2 a 0 sobre Racing de Avellaneda. Los dos equipos tienen cuatro puntos y ocupan el segundo lugar. La formación que gane se pondrá en el umbral de la clasificación a la zona campeonato.

Más tarde, a las 19.20, Boca Juniors recibirá a Lanús en La Bombonera por el grupo D. Ambos equipos necesitan ganar luego de sus derrotas en la fecha pasada ante Talleres y Newell's Old Boys, respectivamente. Los locales suman seis puntos, ubicándose a uno del líder, Talleres. Los "granates" tienen un punto y están obligados a ganar ya que si no lo hacen quedarán marginados de la clasificación a la ronda principal del torneo. El otro partido del grupo D lo protagonizarán el lunes próximo, a las 21.15, Newell's Old Boys y Talleres.

El último encuentro de este viernes lo disputarán Banfield y River Plate, desde las 21.30. "El Taladro" está haciendo una muy buena campaña al haber ganado los tres partidos que disputó hasta el momento. Lo sigue en la tabla de posiciones River con seis puntos, en tanto Rosario Central cuenta con tres unidades y Godoy Cruz no ha sumado ninguna. Tanto Boca Juniors como el equipo que dirige Marcelo Gallardo presentarán formaciones alternativas teniendo en cuenta que jugarán Internacional de Porto Alegre y Atlético Paranaense, respectivamente por los octavos de final del principal torneo continental.