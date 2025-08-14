River Plate igualó 0-0 ante Libertad de Paraguay en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, disputado este jueves en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo tuvo un mejor rendimiento en el segundo tiempo, tras los cambios introducidos por el entrenador, aunque no logró quebrar el marcador. Libertad, por su parte, mostró solidez defensiva y apostó a los contraataques para intentar sorprender.

La revancha se jugará el próximo jueves a las 21:30 (hora argentina) en el estadio Monumental. Antes, River afrontará el partido por el Torneo Clausura frente a Godoy Cruz, el domingo desde las 18:30 como local.

El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final con Universitario de Perú o Palmeiras de Brasil. En la ida, disputada en Lima, el conjunto paulista se impuso por 4-0 y quedó cerca de la clasificación.