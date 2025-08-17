River le gana a Godoy Cruz en una lluvia de goles en el Monumental

River le gana a Godoy Cruz por 4-2 en la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen de igualar 0-0 frente a Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores y definirá la serie en casa. En el campeonato doméstico, el Millonario está en lo más alto con 8 puntos en 4 fechas.

Para este cruce, el técnico planea una rotación importante para resguardar a varios titulares de cara al partido copero.

Jeremías Ledesma reemplazará a Franco Armani en el arco, mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarán por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. En la zaga se mantendría Lautaro Rivero junto a Sebastián Boselli, con la expectativa de que Lucas Martínez Quarta llegue en condiciones a la revancha del jueves.

Por su parte, Godoy Cruz perdió 2-1 ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte por la Copa Sudamericana y deberá revertir la serie en Mendoza. En el Clausura ocupa el decimotercer puesto de la Zona B con 3 puntos y todavía no consiguió ganar. Walter Ribonetto pondrá lo mejor que tiene a disposición para intentar sumar en Núñez.

Formaciones probables

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Hora y TV