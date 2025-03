River avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina luego de vencer este miércoles por 2-0 a Ciudad de Bolivar, en un encuentro llevado a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Los goles para el elenco millonario los convirtieron Leandro González Pires, a los 4 minutos del primer tiempo, y Franco Mastantuono, a los 34´ del mismo periodo.

Con este triunfo, los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán medirse ante San Martín de Tucumán en la próxima instancia del campeonato, con fecha y horario a confirmar.

En cuanto al Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, los de Núñez recibirán a Rosario Central por la undécima fecha con el objetivo de llegar a lo más alto de la Zona B del certamen, previo al comienzo de la Copa Libertadores donde viajarán a Perú para enfrentar a Universitario el miércoles 2 de abril desde las 21:30.

Como era de esperarse por la superioridad en el plantel millonario con respecto a su rival, en el amanecer del partido González Pires adelantó a la “Banda” luego de conectar de cabeza un centro desde el tiro de esquina. El arquero Ramiro Biscardi tapó el primer remate, pero de rebote el defensor central mandó la pelota al fondo de la red y abrió el marcador.

Con el tanto, el zaguero central le puso fin a una dura racha negativa de River en la que acumulaba 12 encuentros sin convertir en los primeros tiempos -la más larga de su historia-, superando la del Torneo Clausura 2010.

A los 19 minutos, el volante defensivo Matías Kranevitter debió ser reemplazado por una molestia muscular y encendió las alarmas en el plantel “millonario” ya que se convirtió en el octavo futbolista del plantel que será baja por lesión -antes deberá someterse a estudios para determinar el grado de la misma-. En su lugar ingresó Santiago Simón.

Con el dominio en el juego y en las ocasiones de gol, el elenco riverplatense amplió la ventaja de la mano de Mastantuono con un zurdazo desde el borde del área, a los 34 minutos de la primera parte, que se vio beneficiado por la floja respuesta del guardameta.

Ya en la segunda parte, el árbitro Sebastián Nicolás Martínez sancionó la pena máxima a favor del “Millo” por una sujeción dentro del área de Martín Pucheta sobre Federico Gattoni. El encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos fue el colombiano Miguel Ángel Borja, pero su remate fue detenido por el guardavallas rival.

Mas allá del fallo desde los doce pasos del delantero, que aumentó su sequia goleadora, dicha mitad no tuvo mayores emociones y los comandados por el “Muñeco” sellaron su clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Síntesis:

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Árbitro: Sebastián Martínez.

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Buscos, Leandro González Pirez, Federico Gattoni, Milton Casco; Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández; Franco Mastantuono, Gonzalo Tapia y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Ramiro Biscardi; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez, Martín Pucheta; Nahuel Yeri, Renso Pérez, Luciano Lapetina; Arnaldo González; Brian Duarte, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Goles en el primer tiempo: 04m Leandro González Pires (R); 34m Franco Mastantuono (R).

Cambio en el primer tiempo: 19m Santiago Simón por Matías Kranevitter (R).

Cambios en el segundo tiempo: 01m Ian Subiabre por Gonzalo Tapia (R); 12m Javier Pereyra por Arnaldo González (C); 12m Jonatan Maciel por Khalil Caraballo (C); 23m Gonzalo Schonfeld por Renzo Pérez (C); 24m Gonzalo Martínez por Franco Mastantuono (R); 24m Santiago Lencina por Ignacio Fernández (R), 40m Iván Paz por Nahuel Yeri (C), 40m Ignacio Lucero por Elías Martínez (C); 41m Ulises Giménez por Rodrigo Aliendro (R).