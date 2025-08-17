River le ganó a Godoy Cruz en una lluvia de goles en el Monumental

River le ganó a Godoy Cruz por 4-2 por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El equipo de Gallardo, que incluyó varios jugadores suplentes pensando en el choque ante Libertad por Copa Libertadores, goleó al Bodeguero de “Tino” Ribonetto en el Estadio Monumental.

LOS GOLES

Sebastián Driussi madrugó a la defensa mendocina, y abrió el marcador en el amanecer del partido.

A los 8’ de juego, el Bodeguero reaccionó rápido y lo empató en el Monumental.

A los 19’ del primer tiempo, Giuliano Galoppo puso en ventaja al Millonario tras un rebote.

A los 29’ de juego, Auzmendi empató las cosas con un gran remate desde el punto penal. Doblete para el delantero en el Monumental.

En la última del primer tiempo, Giuliano Galoppo marcó su doblete y puso en ventaja otra vez a River.

A los 3’ del complemento, Sebastián Driussi estiró la ventaja del Millo.

LA PREVIA

Los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen de igualar 0-0 frente a Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores y definirá la serie en casa. En el campeonato doméstico, el Millonario está en lo más alto con 8 puntos en 4 fechas.

Para este cruce, el técnico planea una rotación importante para resguardar a varios titulares de cara al partido copero.

Jeremías Ledesma reemplazará a Franco Armani en el arco, mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarán por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. En la zaga se mantendría Lautaro Rivero junto a Sebastián Boselli, con la expectativa de que Lucas Martínez Quarta llegue en condiciones a la revancha del jueves.

Por su parte, Godoy Cruz perdió 2-1 ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte por la Copa Sudamericana y deberá revertir la serie en Mendoza. En el Clausura ocupa el decimotercer puesto de la Zona B con 3 puntos y todavía no consiguió ganar. Walter Ribonetto pondrá lo mejor que tiene a disposición para intentar sumar en Núñez.

Formaciones probables

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Hora y TV