River Plate buscó e intentó, pero no pudo quebrar la resistencia de Racing en el empate sin goles por la séptima fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol que lo mantiene afuera de los cuatro primeros.



El equipo de Avellaneda jugó gran parte del segundo tiempo con 10 jugadores en el Monumental por la expulsión del lateral derecho Juan José Cáceres.



River alcanzó los 11 puntos, acumuló el segundo partido sin triunfos como local, mientras que Racing llegó a las 12 unidades y cortó una racha de tres victorias consecutivas.



Racing tomó nota (al pie de la letra) de lo acontecido en la Supercopa Argentina cuando River hizo lo que quiso con un 5-0 lapidario.

¡EMPATE EN EL MONUMENTAL! | River 0 – 0 Racing | RESUMEN



El equipo de Pizzi le cortó los caminos a River con mucha atención sobre los laterales (Milton Casco y Alex Vigo en las marcas de Fabricio Domínguez y Tomás Chancalay) y una cohesión total entre defensores y volantes para no dejar espacios.



A River le faltó el pase justo y milimétrico para profundizar en ataque. Se rodeó de paciencia para correr la pelota de lado a lado en busca de Rafael Santos Borré (siguen llegando ofertas importantes como las de Gremio, de Brasil, por su pase), Matías Suárez y Julián Álvarez en un primer tiempo que solo tuvo como jugada de peligro el pase largo de Enzo Pérez para Vigo que despejó Chancalay.



Racing solo se valió de Enzo Copetti, de esfuerzo descomunal, como referencia de ataque.



Matías Suárez mejoró su producción para el segundo tiempo y provocó la expulsión de Cáceres, pero esto no cambió el eje de Racing. Pizzi rearmó la defensa y continuó con el plan de no dejar jugar a River.



Marcelo Gallardo movió el banco con el ingreso de Agustín Fontana, quien tuvo la más clara del partido en el mano a mano ante Gabriel Arias, al minuto del ingreso del exBanfield.



Racing acusó cansancio y las modificaciones mantuvieron la idea de no regalar nada.



Jorge Carrascal ingresó por Agustín Palavecino, quien no tuvo incidencia en el segundo tiempo, pero el colombiano tampoco fue la solución. Su mejor aporte resultó la ejecución de un tiro libre que pasó muy cerca del segundo palo de Arias a falta de 15 minutos.



River insistió hasta el final ante un Racing que con el correr del tiempo abrazó la igualdad y estuvo cerca de un premio enorme en la contra que Maximiliano Lovera no supo resolver.



El "Millonario" se retiró de la cancha con la sensación de haber intentado todo, aunque desde el juego estuvo muy lejos de otras noches gloriosas como la del sábado pasado en Mendoza con el 6-1 ante Godoy Cruz.



Racing hizo lo que tenía que hacer, consciente de la diferencia entre uno y otro, con la lección aprendida de la Supercopa Argentina. Además, con el empate continúa por delante de River en el torneo.



En la próxima fecha, River jugará como visitante ante Arsenal, de Sarandí, que no ganó aún en la Copa, y Racing recibirá en Avellaneda a Godoy Cruz.



-Síntesis-



River: Franco Armani; Alex Vigo, Jonatan Maidana, Paulo Díaz y Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



Racing: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo y Eugenio Mena; Fabricio Domínguez, Kevin Gutiérrez, Leonel Miranda y Ignacio Piatti; Tomás Chancalay y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.



Cambios en el segundo tiempo: 15m. Iván Pillud por Piatti (RC); 18m. Agustín Fontana por Borré (RP); 22m. Lucas Orban por Chancalay y Julián López por Guitérrez (RC); 24m. Jorge Carrascal por Palavecino (RP); 36m. Matías Rojas por Domínguez y Maximiliano Lovera por Copetti (RC) y Federico Girotti por Casco (RP).



Amonestados: Rafael Santos Borré y Casco (RP). Gutiérrez (RC).



Incidencia: en el segundo tiempo, 12m. Cáceres (RC) expulsado por doble amarilla.



Árbitro: Fernando Rapallini.



Estadio: Antonio V. Liberti.