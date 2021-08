River no pudo con Atlético Mineiro y cayó por 1-0 en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El único tanto de la noche lo hizo Ignacio Fernández, que hizo valer la inexorable ley del ex pero también se fue expulsado por una fuerte infracción sobre Fabrizio Angileri. El Millonario deberá viajar a Brasil en búsqueda de la heroica una vez más.

El conjunto de Marcelo Gallardo hizo un buen primer tiempo y fue más que el elenco Galo, que tuvo a su arquero Éverson como gran figura, y no logró romper el cero. La más clara estuvo en los pies de Fabrizio Angileri, que reventó el palo y no abrió el marcador de milagro. Para el complemento, los de Cuca salieron a presionar más alto y con mayor intensidad. A los 59 minutos, Nacho Fernández hizo valer la ley del ex y marcó el gol tras una gran asistencia de Hulk.

El exvolante de River, que no gritó su tanto por su pasado en el Millonario, luego vio la roja por una muy fuerte infracción sobre Angileri por la que el árbitro Jesús Valenzuela lo expulsó a instancias del VAR. Luego, el elenco de Núñez buscó el empate pero se quedó sin tiempo.

Fue final 1-0 en favor de Atlético Mineiro, que se quedó con un gran triunfo ante River de cara al partido de vuelta, que será el próximo miércoles desde las 21.30 en Brasil. El Millonario buscará una vez más la heroica ante un elenco brasileño, pero no podrá contar con Enzo Pérez, que vio la amarilla y llegó al límite de amonestaciones, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión.