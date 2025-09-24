River pierde ante Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de Libertadores

River busca la hazaña este miércoles en Brasil en una difícil parada copera.

El Millonario llegó al gol de la mano de Maxi Salas a los siete minutos y Vitor Roque empató las cosas por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matone y Christian Ferreyra en el VAR.

El conjunto del "Muñeco" Gallardo cayó en Núñez con un flojo rendimiento en el primer tiempo donde el Verdao le convirtió dos tantos, a cargo de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Además, por el Torneo Clausura, la "banda roja" cayó 2-0 en Tucumán ante Atlético, donde el DT dispuso una alineación plagada de suplentes.

En tanto, Palmeiras llega fortalecido. El equipo brasileño parte con ventaja en la serie y, además, se ubica a dos puntos de Flamengo en el Brasileirao, con un partido menos.