Beneficiado por jugar en Lima en vez de Juliacá, a 3825 metros sobre el nivel del mar, River Plate jugará ante Binacional, a las 21, en el estadio Nacional de la capital peruana, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

No es menor para River no jugar en el estadio en el que habitualmente disputa sus partidos su adversario de esta noche. La altura iba a representar una sobre exigencia a los jugadores millonarios, que todavía no están ciento por ciento en sus condiciones físicas por la prolongada inactividad a causa de la pandemia del coronavirus. Binacional se considera perjudicado por la medida de la CONMEBOL.

River Plate no tendría cambios para afrontar este encuentro, siendo la misma formación que empató en dos tantos con San Pablo de Brasil, equipo con el que comparte el segundo lugar del grupo D, en tanto que la necesidad de un triunfo se vuelve imperiosa para la formación peruana ya que cierra la tabla de posiciones con 3 puntos. El líder es Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador, con seis unidades.

Probables formaciones: Binacional: Raúl Fernández; Jeickson Reyes, Camilo Mancilla, Eder Fernández; Dahwling Leudo, Yorkman Tello, Pablo Labrín, Andy Polar; Roque Guachile, Johan Arango y Sebastián Gularte. DT: Javier Arce.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de las Cruz; Julián Alvarez, Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 21. Estadio: Nacional de Lima. Árbitro: Gery Vargas (Bolivia). TV: ESPN2.