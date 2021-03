Este encuentro se debería haber jugado mucho antes, pero por culpa de la pandemia su realización se demoró. River Plate y Racing de Avellaneda se enfrentarán desde las 22.10 en el novísimo estadio "Madre de Ciudades", ubicado en la capital de Santiago del Estero. El título que estará en juego será la Supercopa, a la que River llegó por haber ganado la Copa Argentina en 2019 y Racing por haber obtenido la Superliga 2018/19.

Ni uno ni el otro están pasando por su mejor momento futbolístico. River muestra rasgos de su estilo fino y ambicioso, pero no de manera constante como en sus mejores épocas. La salida de "Nacho" Fernández es otro punto que está asimilando, no sin dificultad. En el torneo doméstico, después de una derrota inaugural, consiguió dos victorias al hilo. Marcelo Gallardo dijo ayer no tener certezas totales para confirmar el equipo

Racing está en plena transición, tras la salida de Sebastián Becaccece y la contratación de Juan Antonio Pizzi. Su rendimiento realmente ha caído mucho y los resultados producidos así lo demuestran. No ha ganado aún: suma dos derrotas y un empate en la Liga Profesional.

Racing: Gabriel Arias o Gastón Gómez; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo, Lorenzo Melgarejo; Nery Domínguez; Matías Rojas, Leonel Miranda, Tomás Chancalay; Enzo Copetti y Nicolás Reniero. DT: Juan Antonio Pizzi.

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Robert Rojas, David Martínez, Fabrizio Angileri; Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Carrascal; Matías Suárez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 22.10. Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero). Árbitro: Darío Herrera. TV: TNT Sports. Radio:88.5 FM de Radio Universidad.