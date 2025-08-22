River Plate se metió en los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores tras una dramática definición por penales contra Libertad, en un encuentro crucial que puso fin a una de las rachas más adversas en la historia del club. El equipo, que igualó 1-1 en los 90 minutos y tras un 0-0 en Paraguay, tuvo que decidir su futuro desde los doce pasos, una instancia que históricamente le había sido esquiva.

Franco Armani: El Héroe Inesperado y la Promesa Cumplida

La figura indiscutida de la noche fue Franco Armani, el arquero y capitán de River, quien comandó al equipo en la tanda de penales. Tras la clasificación, Armani confesó: "Sé que tenía que mejorar en los penales". Esta mejora se hizo evidente en un momento crucial, permitiendo a River avanzar en "un torneo que le apostamos todo".

Para Armani, esta victoria tuvo un sabor especial. "Gracias a Dios se pudo dar en una tanda de penales que se nos venía negando hace tiempo", expresó. El arquero destacó el sacrificio del plantel, un grupo que "se mata dentro de la cancha" y da "todo lo que tiene para lograr la clasificación". Añadió que, a pesar de las dificultades y de jugar con un hombre menos, el equipo aguantó el partido. Con emoción, cerró: "No podíamos quedar afuera con este gran grupo de jugadores y seres humanos". Su atajada decisiva ante Marcelo Fernández de Libertad selló el pase a cuartos.

River Rompe una Maldición de Ocho Derrotas Consecutivas

La victoria contra Libertad no fue una más; representó el fin de una "extensa mala racha" para River Plate en definiciones desde el punto penal. Antes de este crucial cruce, el "Millonario" había caído en ocho definiciones consecutivas.

Esta racha negativa incluía derrotas significativas:

Dos caídas ante Boca en 2021 (Copa de la Liga y Copa Argentina).

Eliminación contra Patronato en 2022 (Copa Argentina).

Pérdidas contra Internacional en 2023 (CONMEBOL Libertadores) y Rosario Central (Copa de la Liga), esta última siendo la primera vez que no convirtieron ningún remate en una serie.

Caídas ante Temperley en 2024 (Copa Argentina) y Talleres en Paraguay.

La última derrota había sido contra Platense en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025.

La última vez que River había ganado una tanda de penales fue ante Cruzeiro por los octavos de final de la Libertadores 2019. Históricamente, el balance del club en penales es negativo, con solo 20 victorias en 51 definiciones, lo que representa un 37% de efectividad. Sin embargo, nunca antes había acumulado ocho caídas seguidas.

Los Números de Armani en los Penales: Un Punto Débil en Mejora

Aunque Franco Armani es reconocido por sus atajadas "gana-partidos", los penales, tanto en tiempo reglamentario como en tandas, habían sido catalogados como un "punto débil" para el campeón del mundo. A pesar de su heroica actuación reciente, sus estadísticas generales en definiciones siguen siendo desafiantes: ha ganado solamente dos de las diez tandas de penales que protagonizó.

A lo largo de su carrera, de un total de 182 tiros desde los 12 pasos, Armani atajó 32, con una efectividad del 17.6%. En el detalle por equipo, sus números son los siguientes:

Deportivo Merlo: 1 atajado / 4 pateados (20% efectividad).

Atlético Nacional: 16 atajados / 85 pateados (18.8% efectividad).

River Plate: 14 atajados / 80 pateados (16% efectividad).

Selección Argentina: 1 atajado / 7 pateados (13.85% efectividad), incluyendo el memorable ataje contra Paraguay en la Copa América 2019.

Con River, Armani es el segundo arquero con más caídas en tandas de penales (8 derrotas contra 2 victorias), solo superado por Ángel David Comizzo. Sin embargo, esta última actuación marca un antes y un después, mostrando el fruto de su trabajo y su determinación por superar esa faceta del juego.