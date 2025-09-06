River Plate quedó eliminado del Mundial de Clubes Sub 18 al caer 2-0 frente al Real Madrid en el estadio Municipal de Montilla, España, por los cuartos de final del certamen internacional. El partido estuvo marcado por expulsiones, polémicas arbitrales y un final con incidentes dentro del campo de juego.

El equipo argentino inició el encuentro con intensidad, presionando alto y generando algunas llegadas claras que pusieron a prueba al arquero rival. Sin embargo, a los 34 minutos, Gonzalo Pereyra vio la tarjeta roja en una acción que modificó el rumbo del partido y dejó a River con un jugador menos.

En el complemento, el conjunto español aprovechó la superioridad numérica. Mateo Garrido abrió el marcador a los 5 minutos y, más tarde, Bryan Bugarín amplió la diferencia de tiro libre a los 21. La situación se complicó aún más para el Millonario con las expulsiones de Cirilo Pereyra (21’ ST) y Emiliano Quevedo (33’ ST), que dejaron al equipo con apenas ocho futbolistas en cancha.

Tras el pitazo final, la frustración desembocó en un tumulto entre jugadores de ambos equipos que obligó a intervenir a los cuerpos técnicos y al personal de seguridad para evitar que la situación pasara a mayores.

De esta manera, River cerró su participación en el torneo juvenil internacional, al que había accedido a cuartos de final tras vencer a Como y Benfica, y empatar con Barcelona en la fase de grupos.