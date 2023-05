El encuentro se jugará en el estadio Nacional de Lima desde las 21 (hora de Argentina) con el arbitraje del chileno Cristian Garay y televisación de la señal Fox Sports.

Previamente, a las 19 y también por el Grupo B, jugarán en el estadio Hernando Siles de Las Paz el local The Strongest, de Bolivia, y Fluminense, de Brasil.

El grupo es liderado con comodidad por Fluminense con 9 puntos, seguido por el resto de los participantes con tres unidades cada uno, The Strongest (saldo de goles 0), Sporting Cristal (- 3) y River (- 4). El gran objetivo del River de Martín Demichelis en 2023 es la Copa Libertadores y hasta ahora no está desempeñando una convincente labor, tras caer de visitante ante The Stongest (3-1), vencer a Sporting Cristal en Núñez (4-2) y ser goleado por Fluminense en Rio de Janeiro (5-1).

En el historial de Copa Libertadores entre ambos, la supremacía riverplatense es total con seis triunfos en siete enfrentamientos contra uno solo del Cristal, en Lima en 1996, por 2-1 en un cruce de los octavos de final.

Probables formaciones

Sporting Cristal: Renato Solís; Carlos Lora, Gianfranco Chávez, Ignacio y Rafaél Lutiger; Jesú Petrel, Gerald Tavara y Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Brenner y Washington Corozo. DT: Tiago Nunes.

River: Franco Armani, Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Ignacio "Nacho" Fernández y Esequiel Barco o Miguel Borja; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Arbitro: Cristian Garay (Chile)

Cancha: Nacional de Lima

Hora de inicio: 21

TV: Fox Sports.