River sufrió en Tucumán y dejó escapar la punta

River Plate tuvo una noche para olvidar en su visita al estadio Monumental José Fierro. Atlético Tucumán se impuso 2-0 con goles de Clever Ferreira, tras una salida equivocada de Jeremías Ledesma, y Leandro Díaz, de penal luego de una falta de Boselli.

El Decano controló las acciones y ganó con justicia, extendiendo a ocho partidos su invicto como local. Por su parte, River sigue pagando los descuidos defensivos y cedió el primer puesto de la Zona B del Torneo Clausura a Riestra, que ahora manda en solitario, mientras que Boca y Rosario Central podrían acercarse en la Tabla Anual.

Con este resultado, Atlético Tucumán se mete en zona de clasificación a los octavos de final, mientras que el conjunto de Marcelo Gallardo deberá mejorar su concentración si quiere mantener aspiraciones en el campeonato local, sobre todo con la mente puesta en la Libertadores.