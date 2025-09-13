River le gana 2-1 a Estudiantes por la fecha interzonal del Clausura. El primero lo marcó Giuliano Galoppo de cabeza tras un gran centro.

El partido, sin muchas chances, encontró el segundo gol en los pies de Ignacio Fernández. El mediocampista conectó un gran pase (que luego debió ser revisado por una posible mano en el VAR) y cruzó el derechazo para poner el 2-0.

En el segundo tiempo, el hombre de menos le hizo cuesta arriba el partido a River.

Estudiantes fue y asedió el arco de Armani con nueve tiros. Al cierre del partido Santiago Núñez descontó para el Pincha y puso presión.

LO QUE VIENE

El equipo de Marcelo Gallardo recibirá a Palmeiras la próxima semana en el Monumental y, para este encuentro, el DT analiza un mix entre titulares y suplentes tras la vuelta de los convocados a las Eliminatorias. En el Clausura, los de Núñez suman 15 puntos y buscan recuperar la cima de la Zona B, con un registro de cuatro triunfos y tres empates.

Estudiantes, por su parte, también tiene en el horizonte la Libertadores. Los de Eduardo Domínguez visitarán a Flamengo en Río por la ida de los cuartos. En el Clausura marchan 6° en la Zona A con 12 unidades, tras cuatro victorias y tres derrotas.