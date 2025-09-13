River enfrenta una parada exigente en La Plata antes del cruce copero.

El Millonario juega desde las 19 en el estadio UNO por la fecha interzonal del Clausura. El encuentro, dirigido por el árbitro Nicolás Ramírez, será televisado por ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo recibirá a Palmeiras la próxima semana en el Monumental y, para este encuentro, el DT analiza un mix entre titulares y suplentes tras la vuelta de los convocados a las Eliminatorias. En el Clausura, los de Núñez suman 15 puntos y buscan recuperar la cima de la Zona B, con un registro de cuatro triunfos y tres empates.

Estudiantes, por su parte, también tiene en el horizonte la Libertadores. Los de Eduardo Domínguez visitarán a Flamengo en Río por la ida de los cuartos. En el Clausura marchan 6° en la Zona A con 12 unidades, tras cuatro victorias y tres derrotas.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.