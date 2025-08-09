River va al Libertadores de América con la mira puesta en la cima del Clausura.

El equipo de Marcelo Gallardo llega segundo con siete puntos, a uno de San Lorenzo, que ya jugó su partido. El objetivo de los dirigidos por el “muñeco”, será ganar y cerrar la jornada como único puntero.

Enfrente estará un Independiente que viene mal. El conjunto de Vaccari suma apenas un punto en tres fechas, viene de ser eliminado de la Copa Argentina por Belgrano y acumula dos derrotas seguidas en el torneo. La urgencia es total y el partido de hoy podría marcar un quiebre.

En el Millonario, Miguel Borja será el “9” de referencia, con Facundo Colidio por izquierda y Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero por derecha. Driussi todavía no está al cien y Maximiliano Salas sigue afuera por lesión.

El Rojo, completamente urgido, moverá las fichas. Vaccari podría incluir al ex-Talleres, Leo Godoy en el lateral derecho y confía en Gabriel Ávalos como carta fuerte en el área. Luciano Cabral será el encargado de generar juego.

Probables formaciones: Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido: