Este jueves se vivirá un duelo de alto voltaje cuando Racing y River Plate se enfrenten para determinar el último equipo clasificado a las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, cancha de Rosario Central, a partir de las 18:00 horas (horario de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay). La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

El partido se juega bajo una atmósfera especial, con los hinchas de Racing dándole color a la previa y el plantel viajando a Rosario al ritmo de Guns N' Roses. Por su parte, la llegada de River Plate también revolucionó la ciudad de Rosario.

Realidades opuestas

Los equipos llegan al choque de cuartos de final con presentes marcadamente diferentes.

Racing Club atraviesa un buen momento anímico, o "entonado". A pesar de haber igualado 0-0 ante Independiente en el Clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura, La Academia viene de asegurar su pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez Sarsfield. Adrián Martínez, conocido como Maravilla, ya palpitó el trascendental duelo.

River Plate, en cambio, es la otra cara de la moneda y llega "golpeado". El Millonario arrastra una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, algo que no le sucedía desde hace 15 años. Esta mala racha incluye la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil y una reciente caída como local contra Deportivo Riestra en el torneo doméstico, lo que impidió que se subiera a la cima de su zona.

Detalles del encuentro y posibles equipos

El partido será dirigido por el árbitro principal Hernán Mastrángelo, asistido por Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso. Javier Delbarba actuará como cuarto árbitro. Es importante destacar que, en esta competencia, no se utiliza el VAR.

A continuación, las probables formaciones que podrían alinear los directores técnicos:

Racing (DT: Gustavo Costas):

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara, Tomás Conechny y Adrián Martínez.

River Plate (DT: Marcelo Gallardo):