Romina Biagioli completó el triatlón en Tokio 2020

Más allá de lo que significa haber podido completar una de las pruebas más duras de los Juegos Olímpicos en su debut, la cordobesa Romina Biagioli reconoció que no se quedó del todo conforme con su actuación: "Lamentablemente no quedé conforme con la parte del pedestrismo, mi fuerte. Las dos primeras vuelvas no entiendo qué me pasó, es la segunda vez que me pasa, pero tuve un calambre en la zona del diafragma que no pude soltar, por esto que me pasó en las costillas. Estaba en la duda de si parar a elongarlo o seguir y esperar que pase".