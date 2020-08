El Barcelona ha iniciado su proceso de recontrucción luego de haber finalizado su peor temporada con la derrota frente al Bayern. Ronald Koeman fue presentado en el Auditorio 1899, al lado del Camp Nou, como nuevo técnico.

🔊 @RonaldKoeman: "Messi es el mejor jugador del mundo y lo quieres tener en tu equipo, él gana partidos" pic.twitter.com/vFRVx8bq5K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2020

Lo primero que expresó fue que estaba cumpliendo un sueño: " Hoy es un día para estar feliz, orgulloso. Tengo la posibilidad de entrenar a un equipo grande. El Barcelona exige siempre al máximo, y así me gusta. Ahora sí he firmado y soy entrenador del Barcelona. A partir de ahora empezaremos a trabajar, tener un equipo fuerte. La imagen del otro día no es la que queremos. Nadie. Tenemos que trabajar mucho para recuperar el prestigio. Todavía el Barça es el club más grande del mundo. Es un sueño, y el sueño ha sido realidad".

Después también se refirió al sello de la escuela holandesa: "Soy holandés, y me gusta tener el balón. Mi pensamiento es dominar el balón y lo más importante es ganar el partido. Llevo bastantes años como entrenador, tengo experiencia en muchos equipos y creo que estoy capacitado para entrenar Barcelona al máximo nivel. Siempre hay conexión entre Barça y Holanda con jugadores y entrenadores".

Por último, fue enfático respecto del crack argentino Lionel Messi: "No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor jugador del mundo, y siempre lo quieres tener en tu equipo. Por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque gana partidos. Si saca su rendimiento, contento por si quiere quedarse. A partir de hoy, hablaré con él. Vamos a trabajar y hablar con varios jugadores. En el caso de Messi, ojalá que siga más años aquí". "Si digo aquí lo que voy a decir, no haría falta que me reúna con él. Yo soy entrenador para tomar decisiones. Una vez más, le falta un año de contrato. Es el jugador importante que quieres en tu equipo como entrenador".