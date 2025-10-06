Rosario Central se lo dio vuelta a River y festejó en Arroyito

Rosario Central lo dio vuelta y metió un triunfazo por 2-1 ante River en el Gigante de Arroyito, por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura.

El equipo de Marcelo Gallardo había arrancado arriba con un gol de Miguel Borja tras una buena combinación con Juan Fernando Quintero. Pero antes del cierre del primer tiempo, Franco Ibarra aprovechó un rebote y clavó el empate.

En el complemento, Ignacio Malcorra apareció con una definición cruzada para marcar el segundo del Canalla. Desde ahí, River intentó reaccionar con los ingresos de Juan Bautista Dadin y Giuliano Galoppo, que le dieron algo de aire al ataque, aunque también dejó espacios atrás. La expulsión del ex Talleres, Juan Carlos “Sicario” Portillo, por doble infracción sobre Ángel Di María, complicó aún más el panorama visitante.

Con este triunfo, Central llegó a 18 puntos y alcanzó a River en la Zona B. Además, quedó líder en la pelea por la tabla anual, que define los cupos a la próxima Copa Libertadores.

River, en cambio, atraviesa un pasaje delicado. El Millo lleva tres derrotas consecutivas en el Clausura y cinco caídas en los últimos seis partidos, con la única excepción del triunfo ante Racing por Copa Argentina. El equipo no logra levantar y ”Napoleón” quedó otra vez en la cuerda floja.