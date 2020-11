TNT Sports LA (en 🏡) on Twitter

El equipo del Kily González aprovechó la primera que tuvo para ponerse en ventaja, tras un cabezazo de Diego Novaretti y cierta complicidad de Nelson Ibáñez, y después se agrupó bien, salió de contra cada vez que pudo, pero no lo superó como para justificar una victoria que le permite mantener la ilusión de clasificar a la Zona Campeonato.

Godoy Cruz, en tanto, volvió a ser más de lo mismo. Contó con opciones para empatar el partido, con Bullaude y otra de Goñi ya en el complemento, pero no se endereza. Ni el ingreso del Morro García le dio ese plus necesario para llevarse al rival por delante en un Malvinas que, no hace mucho, supo ser una fortaleza.

Diego Martínez prueba, prueba, busca, pero no encuentra respuestas. Intenta plasmar una idea, que por momentos se ve, pero necesita tiempo, un tiempo que se va agotando como se agotó la paciencia de los hinchas que ya piden por otro DT. De los últimos 30 partidos, perdió 26 y apenas ganó cuatro, un número que marca una crisis que parece no tener fin.