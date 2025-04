Rubén Magnano: "Mi ADN es el básquetbol y no me lo podrán quitar"

Rubén Magnano brindó otra clase magistral en Villa María y compartió con cientos de jóvenes y amantes del deporte sus vivencias y conocimientos, en el marco de la Feria Educativa e Institucional “Conectando Saberes 2025”.

Previamente mantuvo un breve contacto con la prensa sosteniendo que “tengo a mi hija viviendo en esta querida ciudad, y agradezco esta invitación al municipio para hablar con sus habitantes. A pesar de que se me ve poco, vengo seguido a Villa María”.

Añadió que “siempre es interesante refrescar conceptos del básquetbol, y recordar momentos históricos que me tocó vivir. Me gusta compartirlos con la gente del deporte y de mi ciudad”.

Asegura que “es bueno poder dirigirse a aquellos que están empezando o iniciándose en la profesión o los que desconocen. Generalmente las miradas están puestas en el final o el punto final de una trayectoria, pero existió un recorrido del que poco se sabe, y eso también puede ser un aporte valioso para aquellos que están dando los primeros pasos”. Añadió que “siempre es un lindo desafío conectarse con la gente”.

Rubén Magnano sigue trabajando en el básquetbol

Aunque en medios cordobeses se anunció su retiro de la profesión de técnico, que lo llevó a realizar una carrera maravillosa, que resaltó en el ámbito profesional con un Atenas de Córdoba multicampeón, y llevó a la elite mundial como entrenador a la Selección Argentina, logrando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.

Ese plantel dorado jugaban Carlos Delfino, Gabriel Fernández, Emanuel Ginóbili, Leonardo Gutiérrez, Walter Herrmann, Alejandro Montecchia, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Juan Ignacio Sánchez, Luis Scola, Hugo Sconochini y Rubén Wolkowyski.

“A mi edad no voy a dirigir, pero es imposible quitarle el ADN a una persona. Mi ADN es el básquetbol”, remarcó.

Amplió al señalar que “me intereso por todo lo que sea básquetbol. Lo que he dejado es de dirigir equipos”.

Destacó que “no voy a dejar de estar ligado al básquetbol, y por ejemplo aquí estoy para hablar de mi carrera y mis conocimientos de básquetbol, lo mismo que en los campus en los que participo”.

Consideró que “estas conexiones hacen que uno reciba transfusión de energía de los niños y los jóvenes. Son experiencias que me siguen desafiando y no olvidándome de algo fundamental que es para mi estar a la altura de la circunstancias”.

Acerca de haber dirigido a tantas estrellas del básquetbol, y cómo hizo para dominar los egos en el vestuario dijo: “Si estuviera trabajando te lo escondería para que no se entere nadie. La respuesta está en la experiencia. Cuando me tocó dirigir esta calidad de jugadores de Selección Argentina, tenía a mi favor el valor agregado, más allá de los errores que habré cometido, porque me había tocado dirigir a las estrellas de Atenas en mi primer experiencia. Eso te permite tomar buenas o mejores decisiones”.

Aseguró que “aquel Atenas estaba colmado de estrellas. No fue nada sencillo tener que rendir un examen desde el primer día de la pretemporada hasta que fuimos campeones con ese plantel”.

Destacó que “en todo club de barrio, en cualquier equipo y nivel, se necesita la vidriera. En Villa María se está trabajando bien a nivel de clubes. Ameghino le dio un salto de calidad al participar a nivel nacional. Eso le dio un crecimiento”.

Lamentó “la sangría que existe en el básquetbol nacional, lo que influye y repercute en el nivel de la Liga, y también en el crecimiento de esos chicos que emigran en plena etapa formativa”.

Sostuvo que “la Selección oficia de agente multiplicador. Lo que pasó con el fútbol ahora, que se abrieron miles de escuelitas. Eso pasó con el básquetbol en 2002 y en 2004. Esos triunfos son agentes multiplicadores, son nuestra vitrina. Lo valioso es acercar al deporte a los niños a todo nivel”.

Finalmente, dijo: “hay mucho por corregir y mejorar en el básquetbol argentino. No se sabe a qué hora se juega, no hay lógica en el diagrama de partidos, no sé si a TyC Sports le interesa seguir televisando. Hay que preguntarse qué calidad de básquetbol ofrecemos, para que la gente consuma más básquetbol”.

