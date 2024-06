Rubén Magnano, el técnico de la Selección de básquet que logró la medalla de oro olímpica en 2004, que hizo historia en el Mundial de Indianápolis 2002, comandó la “Generación dorada” con Emanuel Ginobilli a la cabeza, y parte de la mejor época de Atenas, anunció que dejará de dirigir.

“No dirijo mas. Estoy en un momento donde no pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mi familia. Por eso cuelgo los botines", expresó en una entrevista a Super Deportivo Radio.

“Ni he pensado ni me he tomado el tiempo de pensar qué cosa es seductora hoy para mí. Ese tiempo hoy no es negociable y se que si dirijo voy a tener que sacar de ahí. Me retroalimento con cosas del básquet”, destacó.

Magnano, oriundo de Villa María, arrancó como DT en Atenas en 1990 y logró 9 títulos (4 Ligas Nacionales), la Liga Sudamericana de Clubes, el Panamericano y el Sudamericano, entre otros. Dirigió en el Open McDonalds de 1997, donde el Griego venció por cuartos de final al Benetton Treviso. La final la jugó ante los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Magnano condujo la “Generación Dorada”, una selección que eliminó al Dream Team de Estados Unidos por primera vez de una cita olímpica.

Estuvo al mando del seleccionado entre 2001 y 2004. Logró el subcampeonato mundial en Indianápolis.

Su nombre es sinónimo de básquet. Fue el entrenador también de Boca Juniors, Pallacanestro Varese de Italia, Cajasol de España . Además de las selecciones de Brasil y Uruguay.

Fue distinguido entrenando al Salón de la Fama de la FIBA en 2021. A nivel local, ganó el Premio Konex de platino como mejor DT en 2010, como el mejor de la década.