Rubén Magnano fue declarado “personalidad destacada de la provincia” por la Legislatura de Córdoba

Destacando su trayectoria como formador, conductor y referente de este deporte, la Unicameral de Córdoba declaró al profesor y director técnico como “personalidad destacada de la provincia”. Este reconocimiento, aprobado por unanimidad en la 8ª sesión ordinaria concretada el pasado 13 de mayo, fue impulsado por el legislador Leonardo Limia.

Magnano expresó “mucha satisfacción”, valorando el reconocimiento a su trayectoria y no a un momento puntual.

El homenaje se realizó este miércoles en el Auditorio de la Democracia del edificio legislativo y contó con la presencia de familiares, amigos, periodistas, dirigentes de los clubes cordobeses y colegas del deporte. Al llegar, Magnano saludó uno por uno a los asistentes, quienes le demostraban admiración y cariño.

Tras recibir la placa conmemorativa, Magnano agradeció y expresó: “Estoy pasando algo que es fundamental, la experiencia. y en este tiempo aprendí que hay pilares que sostienen y hacen crecer a la persona. Y están todos acá, mi esposa, mis amigos del laburo, periodistas y dirigentes que también han hecho de mi carrera esto que es hoy”.

“Tal vez no quiero darme cuenta de los logros de esta trayectoria, porque, si me siento en los éxitos, quizá empiece a envejecer y no quiero. Quiero seguir desafiante ante cada cosa que encaro”, concluyó y el auditorio lo abrazó con su aplauso.