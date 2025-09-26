Los Pumas afrontan un nuevo desafío en el Rugby Championship. Este sábado, desde las 12:10 (hora argentina), el equipo nacional se mide con Sudáfrica en el estadio Kings Park de Durban.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi llega con una campaña que combinó alegrías y tropiezos. Logró una histórica victoria sobre Nueva Zelanda en condición de local y también se impuso como visitante frente a Australia. Sin embargo, sufrió derrotas en los cruces restantes y está a dos puntos del líder.

Del otro lado estará Sudáfrica, bicampeón mundial y defensor del título en el Rugby Championship. Los Springboks tampoco tuvieron un inicio sólido: suman dos triunfos y dos caídas, apenas un punto por encima de Argentina.

El historial es contundente y muestra la supremacía contra Los Pumas. El seleccionado argentino sólo pudo ganar una vez en suelo sudafricano: aquella lejana victoria en 2015.

Para este encuentro, Contepomi confirmó a los titulares: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Franco Molina, Lucas Paulos, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

En paralelo, el otro partido de la quinta jornada será ante Nueva Zelanda y Australia, que se enfrentan también este sábado en Auckland.