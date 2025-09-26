Rugby Championship: Los Pumas buscan otro triunfo histórico ante Sudáfrica
El seleccionado argentino visita este sábado a los Springboks en Durban, por la quinta fecha del torneo del Hemisferio Sur. El equipo de Contepomi necesita ganar para seguir en la pelea.
Los Pumas afrontan un nuevo desafío en el Rugby Championship. Este sábado, desde las 12:10 (hora argentina), el equipo nacional se mide con Sudáfrica en el estadio Kings Park de Durban.
El conjunto dirigido por Felipe Contepomi llega con una campaña que combinó alegrías y tropiezos. Logró una histórica victoria sobre Nueva Zelanda en condición de local y también se impuso como visitante frente a Australia. Sin embargo, sufrió derrotas en los cruces restantes y está a dos puntos del líder.
Del otro lado estará Sudáfrica, bicampeón mundial y defensor del título en el Rugby Championship. Los Springboks tampoco tuvieron un inicio sólido: suman dos triunfos y dos caídas, apenas un punto por encima de Argentina.
El historial es contundente y muestra la supremacía contra Los Pumas. El seleccionado argentino sólo pudo ganar una vez en suelo sudafricano: aquella lejana victoria en 2015.
Para este encuentro, Contepomi confirmó a los titulares: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Franco Molina, Lucas Paulos, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.
En paralelo, el otro partido de la quinta jornada será ante Nueva Zelanda y Australia, que se enfrentan también este sábado en Auckland.