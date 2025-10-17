Mucho ruido y tres nueces: la continuidad del Rugby Championship

Luego de un período de intensas negociaciones, la SANZAAR finalmente confirmó la realización íntegra del Rugby Championship (RC) para los años 2027, 2028 y 2029. Este anuncio, confirmado este jueves, disipó los pronósticos agoreros y el dramatismo que rodeó la posible desaparición del certamen de 14 años de historia, dejando las alarmas en "mucho ruido y pocas nueces".

La continuidad del torneo es una buena noticia para Los Pumas, cuyo calendario no se verá alterado de manera considerable en esos años.

La amenaza de extinción y el lobby australiano

El peligro de que Los Pumas quedaran al margen del escenario mundial era real. El acuerdo entre los cuatro miembros de la alianza hemisférica, vigente desde 2012, vencía este año. La incertidumbre se agravó tras un acuerdo sellado en septiembre de 2024 entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, conocido como "Rugby’s Greatest Rivalry", que establecía giras mutuas cada cuatro años y puso en jaque al RC.

Las demoras en la oficialización del nuevo acuerdo demuestran cuán intrincadas resultaron las negociaciones. Existían reportes, como el del Sydney Morning Herald, que afirmaban que el Rugby Championship no se jugaría hasta 2029. Sin embargo, la comunicación de SANZAAR echó por tierra esa posibilidad.

Según fuentes especializadas, la presión de la Unión Australiana (RA) fue fundamental para conservar intacto el Rugby Championship en tres de los próximos cinco años. Este cambio de planes se habría debido, en parte, al éxito del seleccionado australiano y al crecimiento de Los Pumas, factores que dotaron al certamen de una paridad inédita recientemente.

El nuevo calendario de Los Pumas (2026-2030)

La SANZAAR estructuró el calendario hemisférico, con una vigencia de cinco años (hasta 2030), de la siguiente manera:

2026 (sin RC): Este será el primer año sin Rugby Championship, lo que reduce el calendario de Los Pumas de 12 a 10 partidos. En su lugar, Argentina tiene garantizado jugar dos test matches contra Australia y uno contra Sudáfrica. Además, Los Pumas participarán en la Nations Championship en las ventanas internacionales, un certamen que se jugará todos los años pares. En julio, serán locales ante Gales, Escocia e Inglaterra, y en noviembre visitarán Italia, Francia e Irlanda.

2027 (RC completo): El Rugby Championship se jugará de manera íntegra. Dado que el Mundial de Australia comienza más tarde de lo habitual (el 1.º de octubre), hay una ventana para jugar el certamen completo y no reducido a tres fechas.

2028 y 2029: El Rugby Championship se disputará normalmente.

2030 (sin RC): No habrá Rugby Championship, ya que los Springboks realizarán una gira por Nueva Zelanda.

Es importante notar que, al ratificar que los sucesivos Rugby Championships se jugarán entre agosto y octubre, se suspende la posibilidad de unificar calendarios y adelantar el Championship para que se realice en paralelo al Seis Naciones (entre febrero y abril), como se había rumoreado.

El presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, quien había anticipado la continuidad del certamen en agosto, declaró que "El nuevo calendario propone un escenario intenso y desafiante" y destacó la necesidad de seguir trabajando para mantener un equilibrio justo entre competencia, recuperación de jugadores y el desarrollo de todas las naciones del hemisferio sur.