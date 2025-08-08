Rumbo al Mundial: la Selección Argentina enfrentará a México en un amistoso

La Selección Argentina sigue con los preparativos de cara al Mundial 2026, y ya tiene confirmado un nuevo amistoso internacional. Será frente a México, en Estados Unidos, durante la próxima fecha FIFA de octubre, luego de disputar los últimos compromisos por las Eliminatorias.

El duelo ante los aztecas se jugará en el estadio Soldier Field de Chicago, donde la Albiceleste ya supo presentarse antes de la Copa América 2024 en partido ante Ecuador por cuartos que se definió por penales. El choque con el equipo dirigido por Jaime Lozano, también clasificado al Mundial y campeón de la Copa de Oro, será un lindo compromiso por el presente de ambos seleccionados y el condimento de “partido clásico” que tiene.

Si bien resta la confirmación oficial, la fecha tentativa sería el miércoles 8 o el martes 14 de octubre, aprovechando el parate internacional.

La AFA, por su parte, negocia la posibilidad de disputar un segundo amistoso en Estados Unidos, con el MetLife Stadium de Nueva Jersey como principal opción.

La decisión de jugar en suelo norteamericano responde también a la suspensión de la gira prevista por China para octubre.

Últimos partidos por Eliminatorias

Antes de los amistosos, la Selección cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. Ya con el pasaje asegurado a la Copa del Mundo, el combinado nacional jugará su último partido como local el jueves 4 de septiembre a las 20:30 ante Venezuela, en el Monumental, en una jornada clave también para otros seleccionados que pelean por los cupos restantes.

Luego, el equipo campeón del mundo viajará a Ecuador para enfrentar a la Tricolor en Guayaquil el martes 9 de septiembre, desde las 20. Será el broche a un largo camino clasificatorio, con el foco puesto en llegar afilados al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.