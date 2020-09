En diálogo con El Ascenso x 3, Salvador Ragusa expresó: “¿Cómo puede ser que al fútbol del interior lo manden a jugar el año que viene, mientras que el ascenso de Buenos Aires tiene fecha este año? No somos antipandemia y entendemos que, si no se puede jugar, no juega nadie".

Y además dijo: “Basta de dirigentes del interior traidores y sin huevos. Quiero un fútbol del interior de pie y con directivos con huevos como Amadeo Nuccetelli, Pepe Jiménez, Ulloa, Mirkin, Pérez de Racing de Córdoba o el presidente de San Martín de Tucumán que se plantó”.

Ragusa también dijo “Si no se juega para cuidar la salud, estamos de acuerdo. Pero si se juega, jugamos todos. Nos dicen: ‘cabecita negra del interior, sos una mierda, andá nomás y jugá el año que viene’. Quiero dirigentes que no se dejen avasallar, que no sean traidores y vendidos. Van a Buenos Aires, ven el Obelisco y se obnubilan. Tenemos que unirnos presidentes, técnicos y jugadores del interior para defender nuestro fútbol y hacernos respetar como corresponde”.