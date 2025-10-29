Sampaoli y el Mineiro, ¡a la final de la Sudamericana!
El Galo de Jorge Sampaoli venció 3-1 a Independiente del Valle (4-2 global) en el Arena MRV y aseguró su pasaje a la final en Asunción, a la espera de su rival.
El Atlético Mineiro de Sampaoli se impuso con autoridad y es finalista
El Atlético Mineiro, bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli, ha asegurado su lugar en la final de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer a Independiente del Valle. El encuentro de semifinales se disputó en el Arena MRV de Belo Horizonte.
El Galo se impuso a los Negriazules con un marcador final de 3 a 1, lo que consolidó una victoria global de 4-2. De esta manera, el conjunto brasileño estará presente en Asunción para disputar el título.
Los goles que sellaron el pase a la final fueron obra de Guilherme Arana, Bernard y Hulk.
- Guilherme Antonio Arana Lopes abrió el marcador para el Mineiro, poniendo el 1-0. Arana fue también uno de los encargados de ejecutar los tiros de esquina para su equipo durante el encuentro.
- Bernard Anício Caldeira Duarte anotó el segundo gol, dejando el resultado parcial 2-0. Bernard salió del campo en el minuto 42 del segundo tiempo, siendo reemplazado por Reinier Jesus Carvalho.
- El tercer y definitivo gol para el Mineiro fue marcado por Givanildo Vieira De Sousa, conocido como Hulk, quien puso el 3 a 1 en el minuto 27 del segundo tiempo. Hulk había ingresado al campo de juego en el minuto 12 del segundo tiempo, reemp
- lazando a Ronielson da Silva Barbosa.
Por parte de Independiente del Valle, el único descuento fue anotado por Claudio Paul Spinelli, quien puso el 2-1 en el minuto 19 del segundo tiempo.
El encuentro contó con varias amonestaciones: Jean Pierre Arroyo (Independiente del Valle) recibió amarilla en el minuto 5 del segundo tiempo, mientras que por Atlético Mineiro fueron amonestados Gabriel Teixeira Aragão y Éverson Marques Pires. El capitán del Atlético Mineiro fue Júnior Alonso, y el de Independiente del Valle, Richard Schunke.
A la espera del rival
Una vez consumada la victoria, el Atlético Mineiro quedó a la espera de la definición de la otra llave semifinal. Su rival en la final de Asunción saldrá del enfrentamiento entre Lanús y la Universidad de Chile.
Los fuentes también mencionan el contexto de la otra llave, incluyendo la preocupación del equipo chileno por su regreso a Argentina, la advertencia de APreViDe a los hinchas chilenos, y la lesión de una figura de la U de Chile. Además, se consignan declaraciones de Izquierdoz, quien criticó al árbitro Daronco.