El Atlético Mineiro de Sampaoli se impuso con autoridad y es finalista

El Atlético Mineiro, bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli, ha asegurado su lugar en la final de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer a Independiente del Valle. El encuentro de semifinales se disputó en el Arena MRV de Belo Horizonte.

El Galo se impuso a los Negriazules con un marcador final de 3 a 1, lo que consolidó una victoria global de 4-2. De esta manera, el conjunto brasileño estará presente en Asunción para disputar el título.

Los goles que sellaron el pase a la final fueron obra de Guilherme Arana, Bernard y Hulk.

Guilherme Antonio Arana Lopes abrió el marcador para el Mineiro, poniendo el 1-0. Arana fue también uno de los encargados de ejecutar los tiros de esquina para su equipo durante el encuentro.

Bernard Anício Caldeira Duarte anotó el segundo gol, dejando el resultado parcial 2-0. Bernard salió del campo en el minuto 42 del segundo tiempo, siendo reemplazado por Reinier Jesus Carvalho.

El tercer y definitivo gol para el Mineiro fue marcado por Givanildo Vieira De Sousa, conocido como Hulk, quien puso el 3 a 1 en el minuto 27 del segundo tiempo. Hulk había ingresado al campo de juego en el minuto 12 del segundo tiempo, reemp

lazando a Ronielson da Silva Barbosa.

Por parte de Independiente del Valle, el único descuento fue anotado por Claudio Paul Spinelli, quien puso el 2-1 en el minuto 19 del segundo tiempo.

El encuentro contó con varias amonestaciones: Jean Pierre Arroyo (Independiente del Valle) recibió amarilla en el minuto 5 del segundo tiempo, mientras que por Atlético Mineiro fueron amonestados Gabriel Teixeira Aragão y Éverson Marques Pires. El capitán del Atlético Mineiro fue Júnior Alonso, y el de Independiente del Valle, Richard Schunke.

A la espera del rival

Una vez consumada la victoria, el Atlético Mineiro quedó a la espera de la definición de la otra llave semifinal. Su rival en la final de Asunción saldrá del enfrentamiento entre Lanús y la Universidad de Chile.

Los fuentes también mencionan el contexto de la otra llave, incluyendo la preocupación del equipo chileno por su regreso a Argentina, la advertencia de APreViDe a los hinchas chilenos, y la lesión de una figura de la U de Chile. Además, se consignan declaraciones de Izquierdoz, quien criticó al árbitro Daronco.