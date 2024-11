San Lorenzo le ganó por 1 a 0 a Central Córdoba en el partido que disputaron hoy, en el estadio Madre de Ciudades, por la vigésima fecha de la Liga Profesional 2024.

En un partido escaso de jugadas de gol, pero en el que el “Ciclón” tuvo las más claras, el delantero Ezequiel Cerutti marcó el único gol del partido a los 40 minutos del primer tiempo con un gran remate a más de 30 metros del arco, que se clavó en el ángulo.

Síntesis:

Estadio: Único Madre de Ciudades.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Sebastián Martínez Beligoy.

Central Córdoba: Luis Ingolotti, Rafael Barrios, Lucas Abascia, Sebastián Valdez, Juan Meli, Alexis Segovia, Kevin Vázquez, José Florentín, Matias Benitez; Rodrigo Atencio, Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo: Gastón Gómez; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Elias Baez; Eric Remedi, Santiago Sosa; Ezequiel Cerutti, Iker Muniain, Iván Leguizamón y Alexis Cuello. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 40m. Ezequiel Cerutti (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Nahuel Barrios por Iván Leguizamón (SL), Andrés Vombergar por Ezequiel Cerutti (SL) y Nahuel Bustos por Alexis Cuello (SL); 21m. Elías Cabrera por Matías Benítez (C), Favio Cabral por Alexis Segovia (C) y Matías Palavecino por Rodrigo Atencio (C); 28m. Agustín Morales por Lucas Varaldo (C) y José Gómez por Rafael Barrios (C); 38m. Elián Irala por Iker Muniain (SL).