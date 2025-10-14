San Lorenzo en crisis: Moretti volvió al club y terminó saliendo en un patrullero

San Lorenzo atraviesa una nueva jornada de agitación institucional. Marcelo Moretti, quien fue restituido la semana pasada en su cargo como presidente del club por decisión judicial, se presentó este lunes en la sede de Avenida La Plata acompañado por un amplio despliegue policial.

Su llegada generó una inmediata reacción de los hinchas, que se congregaron frente al edificio para manifestar su rechazo. Entre cánticos e insultos, exigieron su salida y la convocatoria a elecciones anticipadas. La tensión aumentó cuando los efectivos avanzaron con escudos para liberar la zona y permitir la salida del dirigente, que finalmente se retiró del lugar en una camioneta de la Policía.

El retorno de Moretti se produce tras una serie de resoluciones judiciales que anularon la acefalía declarada por la Comisión Directiva el pasado 16 de septiembre. Según la Cámara Civil, el proceso había presentado irregularidades administrativas, motivo por el cual el dirigente fue habilitado a reasumir sus funciones.

El clima interno del club sigue siendo delicado. La derrota del último viernes ante San Martín de San Juan profundizó el malestar entre los socios y evidenció la falta de estabilidad tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Moretti, que continúa siendo investigado por presunta administración fraudulenta, expresó su intención de retomar la conducción del club y asistir este martes al entrenamiento del plantel profesional. Sin embargo, su presencia en Boedo volvió a exponer la división dirigencial y el descontento generalizado en la hinchada del Ciclón.