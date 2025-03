El delantero de San Lorenzo Jaime Andrés Peralta quedó en el centro de la polémica tras faltar nuevamente a los entrenamientos y podría dejar el club antes de lo previsto.

La dirigencia azulgrana analiza la posibilidad de rescindir su contrato luego de que el jugador no se presentara a la práctica del martes, encadenando su tercera ausencia sin aviso.

El plantel dirigido por Miguel Ángel Russo había regresado a los entrenamientos tras el día libre que tuvieron el lunes, luego de la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina ante Sportivo Las Parejas.

Sin embargo, Peralta, quien ya había faltado en otra ocasión y no fue citado para ese partido, volvió a ausentarse sin justificación, lo que generó malestar en la dirigencia y el cuerpo técnico.

La dirigencia dejó en claro que no tolerarán faltas de respeto a la institución: “Le vamos a rescindir a cualquiera que no respete al club”, y ya evalúan dar por finalizado su vínculo con el delantero, aunque no hay certezas del contrato firmado por lo que la recisión del mismo es una incógnita y en caso de no ser así, habrá una sanción para el jugador.

Por otro lado, Peralta pide cobrar todo su contrato en caso de que el “Ciclón” quiera rescindirle el mismo. Este finalizaría en diciembre de este año.

El atacante de 20 años no es ajeno a este tipo de situaciones, ya que durante su paso por el fútbol colombiano también protagonizó episodios similares. En 2024, tras un gran semestre en Independiente Medellín (13 partidos y 3 goles), se marchó en malos términos con el entrenador Alfredo Arias, quien lo cuestionó públicamente: “Intentamos ayudarlo muchas veces, pero mientras yo esté, no juega más”.

Posteriormente, recaló en Cúcuta, donde tuvo un breve paso con buenos números (8 partidos, 5 goles), pero nuevamente terminó en conflicto. Ahora, en San Lorenzo, la historia parece repetirse y más allá de haber marcado un gol importante en la victoria 3-2 ante Racing, su falta de compromiso preocupa a la directiva.

Además, en medio de su ausencia en los entrenamientos, Peralta fue visto en Brasil recibiendo a la delegación de la Selección “Verdeamarela”, fotografiándose con jugadores como Raphinha y Vinicius.

Si bien la decisión aún no está oficializada, todo indica que el atacante, que llegó como refuerzo en esta temporada, no continuará en San Lorenzo o recibirá una fuerte sanción. Ahora resta definir si se le dará una última oportunidad o si su salida es inminente.