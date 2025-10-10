San Martín de San Juan dio el golpe en el Nuevo Gasómetro: venció 1 a 0 a San Lorenzo por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y se ilusiona con seguir en Primera.

El único gol del partido lo marcó Diego “El pulpo” González a los 32 minutos del segundo tiempo, tras un centro preciso de Santiago Barrera. El delantero ganó de cabeza en el área y dejó sin chances a Facundo Altamirano.

La figura fue el arquero Matías Borgogno, que sostuvo el arco en cero con varias intervenciones claves.

El equipo sanjuanino aprovechó las dudas del local en la mitad de la cancha y, aunque no había generado demasiado peligro, encontró la ventaja en el tramo final del encuentro. San Lorenzo, por su parte, pagó caro su falta de eficacia y continúa en zona de playoffs, pero sin poder afirmarse en el torneo.

La pelea por los puntos

Con este resultado, San Martín superó a Aldosivi en la tabla anual y salió del último lugar. El Verdinegro suma 23 puntos, Aldosivi quedó con 21 y Talleres con 24.

La “T” todavía debe jugar este sábado a las 16 ante Gimnasia en El Bosque.

El Tiburón recibirá a Huracán el domingo desde las 14:30.