Pablo Prigioni confirmó la lista definitiva de 12 jugadores convocados que tendrá la Selección Argentina de Básquet en la AmeriCup 2025.

La novedad será la cantidad de debutantes, como era de esperarse, en lo que implica una nueva época de transición: tendrá un promedio de edad cercano a los 24 años y nueve de los convocados debutarán en un torneo oficial con la camiseta de la mayor.

Solo tres jugadores suman experiencia en competiciones continentales, habiendo estado presentes en ediciones anteriores de la AmeriCup.

Antes de definir la nómina final, el cuerpo técnico trabajó con un grupo inicial de 17 jugadores y realizó varias amistosos internacionales como parte de la preparación.

Prigioni: “El grupo llega sólido y tiene la oportunidad de competir”.

La AmeriCup se disputará en Managua, Nicaragua, y el debut del equipo argentino está previsto para este viernes 22 de agosto ante los locales.

La nómina definitiva