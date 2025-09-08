Santa Rosa: deporte y naturaleza en un fin de semana inolvidable de rally bike y Vía Crucis Trail

La hermosa localidad de Santa Rosa de Calamuchita, en el corazón de la provincia de Córdoba, fue el epicentro de un fin de semana deportivo histórico y de rotundo éxito.

La ciudad vibró al ritmo del deporte extremo con la celebración de dos eventos de gran magnitud: el Via Crucis Trail y el Rally Bike Calamuchita. Estos encuentros no solo convocaron a miles de participantes y sus familias, sino que también llenaron de energía el centro de la ciudad, demostrando una impecable sinergia entre el sector público y el privado.

El Desafío del Via Crucis Trail

La fiesta deportiva comenzó con el Via Crucis Trail, una exigente carrera de montaña que reunió a más de 700 corredores. Más de 400 adultos desafiaron senderos de montaña, bosques y cerros que pusieron a prueba su resistencia y condición física en un recorrido técnico que ofrece vistas panorámicas únicas de la región de Calamuchita.

En paralelo, y con un éxito notable, se desarrolló la categoría Trail Kid, donde más de 300 niños y jóvenes participaron en un circuito adaptado a su edad, fomentando valores esenciales como el esfuerzo, el respeto por la naturaleza y la vida sana desde temprana edad.

El Rally Bike Calamuchita: Una Pasión sobre Ruedas

El plato fuerte del fin de semana llegó con el Rally Bike Calamuchita, un evento de ciclismo que congregó a más de 1300 ciclistas.

Los participantes recorrieron un circuito único por la geografía de Calamuchita, rodeados de un paisaje incomparable, compitiendo en dos desafiantes distancias: 91 km y 46 km. En total, ambos eventos deportivos sumaron más de 2000 corredores en tres jornadas, transformando el fin de semana en una verdadera fiesta del deporte al aire libre.

Impacto y Sinergia para el Turismo Aventura

El éxito de convocatoria de estos eventos no solo consolidó al Via Crucis Trail y al Rally Bike Calamuchita como citas ineludibles en el calendario deportivo regional, sino que también reforzó el posicionamiento de Santa Rosa de Calamuchita y toda la región como un destino ideal para los amantes del turismo aventura y los deportes de montaña. La impecable organización, fruto de la colaboración entre la municipalidad local y los sponsors privados, fue clave para montar un predio central que se convirtió en el punto de encuentro de deportistas, familias y voluntarios, demostrando una perfecta sinergia y un gran espíritu comunitario.

