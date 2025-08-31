Sarmiento y Rosario Central no pudieron continuar por las intensas lluvias en Junín

El duelo entre Sarmiento de Junín y Rosario Central, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura, fue suspendido este domingo debido a las intensas lluvias que afectaron a la ciudad bonaerense.

El encuentro, disputado en el estadio Eva Perón, se desarrolló bajo un diluvio que complicó el estado del campo de juego, al punto de generar charcos que impedían el normal traslado del balón. A pesar de que los equipos completaron los primeros 45 minutos, el árbitro Andrés Merlos decidió no dar inicio al complemento y suspender el cotejo con el marcador en 0-0.

“Nosotros preguntamos si podían sacar un poco de agua, pero el pronóstico tampoco ayuda. Intentamos terminar el primer tiempo en situaciones al límite y me parece que el riesgo era muy alto para seguir. Es arriesgar a los jugadores”, explicó Merlos en declaraciones a TNT Sports.

En el transcurso de la primera etapa, el trámite fue parejo y condicionado por el mal estado del terreno. La chance más clara llegó en la última jugada antes del descanso, cuando un cabezazo de Alejo Véliz pegó en el palo y fue rechazado en la línea por el arquero Lucas Acosta. Tras la revisión del VAR, se confirmó que la pelota no había ingresado por completo.

Para Central, dirigido por Ariel Holan, el partido representaba una oportunidad para dar continuidad a su buen momento luego de la victoria en el clásico ante Newell’s. El equipo se mantiene en lo más alto de la Tabla Anual y en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, además de ocupar un lugar entre los ocho primeros de la Zona B con 10 puntos y un partido pendiente.

En tanto, Sarmiento de Junín, conducido por Facundo Sava, sigue enfocado en sumar unidades para fortalecer su objetivo de permanencia en la máxima categoría.

La Liga Profesional deberá reprogramar la reanudación del encuentro, aunque las condiciones climáticas previstas no facilitarían una pronta reanudación.