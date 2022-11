El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en el último partido amistoso que jugará el combinado argentino antes del Mundial de Qatar.

La Selección jugará este miércoles 12.30 horas ante Emiratos Árabes Unidos.

“La lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo. Es lógico que se queden afuera buenos jugadores. Cualquiera era difícil para nosotros. A todos les tenemos un aprecio enorme. Iba a ser duro”, reflexionó Scaloni sobre la conformación de la lista de 26 jugadores.

Sobre el gran ausente de la Selección, Giovani Lo Celso, el DT afirmó: "no tenemos un jugador similar en el equipo. Zurdo, nos cubría bien ese sector de la cancha. Pero cuando no estuvo, otros cumplieron. Dependerá del partido”.

A la incorporación de Paulo Dybala que estaba en duda debido a una lesión, afirmó: “Su club lo ha llevado muy bien, muy cautos, y cuando pudieron acelerar el proceso, salió al campo. Merece la oportunidad de estar, lo apreciamos”.

A una semana del Mundial, muchos jugadores tuvieron muy poco tiempo de recuperación. Scaloni advirtió sobre la situación y declaró: "Es un tema de preocupación. Hasta anoche no teníamos plantel completo. Todavía no entrenamos. No tomaremos ningún riesgo bajo ningún concepto".

Sobre los jugadores con molestias como Marcos Acuña y Cuti Romero, el DT expresó que en este entrenamiento determinarán si jugarán con los Emiratos Árabes Unidos.

"Vamos a jugar un Mundial de fútbol. Los Mundiales los ganan los equipos cautos, inteligentes. Raramente gana un equipo que avasalla y está en campo contrario, lo hemos visto y nos tenemos que adaptar a eso, la inteligencia forma parte del fútbol”, expresó Scaloni.