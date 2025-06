En medio de las intensas negociaciones que podrían traer de vuelta a Leandro Paredes a Boca Juniors, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió al futuro del mediocampista, dejando clara la postura del cuerpo técnico nacional. Desde Estados Unidos, donde el plantel de Boca ya se encuentra para el Mundial de Clubes, se reporta un gran optimismo en el club Xeneize respecto al regreso de Paredes, con Juan Román Riquelme quedándose en Buenos Aires para negociar directamente con el jugador. Paredes, por su parte, está actualmente concentrado con la Selección Argentina preparándose para el duelo ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Consultado sobre esta posibilidad, Scaloni fue tajante al manifestar: "Si vuelve, lo que nosotros vamos a valorar es su rendimiento. Y punto". Esta declaración reitera la postura habitual del DT campeón del mundo ante eventuales cambios de equipo de los futbolistas convocados.

El seleccionador argentino subrayó que el cuerpo técnico no se inmiscuye en las decisiones personales de los jugadores. "No nos metemos en la decisión de los jugadores. Detrás hay un montón de cosas, familiares, económicas, y creo que tiene que ser así", aseveró Scaloni. Añadió que los jugadores "saben muy bien que no vamos a meternos, si nos quieren contar nos cuentan".

Lo fundamental para Scaloni es que el jugador tenga continuidad. Remarcó que "No es importante dónde esté, es importante que juegue". Esta frase cobra especial relevancia para Paredes, ya que le "deja las puertas abiertas" para seguir siendo considerado en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, que se encuentra a solo un año de distancia.

Más allá del aspecto deportivo individual, Scaloni también valoró el impacto que tendría un regreso de Paredes al fútbol argentino. Expresó que "Si vuelve, para el fútbol argentino es espectacular, otro campeón del mundo más". De concretarse, Paredes se sumaría a la lista de campeones del mundo que han regresado al ámbito local, como Ángel Di María, quien ya firmó su regreso a Rosario Central. También están los campeones que se desempeñan en River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña.

El caso de los futbolistas de River sirve como precedente y puede ofrecer a Paredes una idea de cómo maneja Scaloni las convocatorias de jugadores que actúan en la liga local. Si bien el arquero Franco Armani renunció a la Selección tras la última Copa América, los casos de Montiel, Pezzella y Acuña muestran distintos escenarios. Montiel ha sido convocado siempre que estuvo en buena forma física, Pezzella estuvo en listas anteriores pero perdió lugar, y Acuña, quien no ha estado al 100% físicamente desde su llegada a River, solo fue incluido en la primera convocatoria tras su arribo. Esto refuerza la idea de Scaloni: el rendimiento y el estado físico son determinantes, independientemente del club en el que jueguen.

Mientras Boca Juniors avanza en las negociaciones para repatriar a Leandro Paredes, el mensaje de Lionel Scaloni es claro: respeta la decisión personal del jugador, celebra la posibilidad de sumar otro campeón del mundo al fútbol local por considerarlo "espectacular", y lo más importante para su continuidad en la Selección será mantener un alto nivel de rendimiento y tener rodaje, sin que la liga de procedencia sea un impedimento.