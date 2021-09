Ya resueltos están los reemplazos del arquero Emiliano Martínez por Juan Musso, que jugará su segundo partido en la selección mayor y el primero como titular y de carácter oficial, así como el del zaguero central Cristian Romero, por el que volverá Germán Pezzella, la ausencia de Lo Celso supone un intríngulis del que el técnico parece poder salir solamente con un cambio de esquema, abandonando el 4-3-3.

El fútbol reducido quedó para el final de la jornada vespertina de práctica en el predio de Ezeiza, donde los jugadores fueron testeados de cara al cotejo con los bolivianos y el arquero boquense, Agustín Rossi, trabajó por primera vez ataviado con la ropa de entrenamiento de la selección mayor.

Que la falta de un volante como Lo Celso sea tan importante pasa no solamente por la distribución de volantes y delanteros, sino porque además el mediocampista de Tottenham Hotspur, que a su regreso a Inglaterra hasta podría ser multado por el club lo mismo que su compañero, "Cuti" Romero, según aventuró el diario local Daily Mail, se convirtió en el socio ideal de Lionel Messi.

Por eso los nombres de Alejandro Gómez, Exequiel Palacios y Nicolás González surgen rápida y lógicamente, pero con otro esquema, inclusive los de los dos Correa, Ángel y Joaquín, pero entre esas alternativas no aparece quien complete esa media docena de futbolistas, y es el de Paulo Dybala.

Es que Messi, es sabido, quiere jugar todos los partidos y cuando arranca como titular no quiere salir, por lo que Dybala estaría condenado a no tener minutos nunca, a menos que el ingenio del entrenador, y la generosidad del capitán, porque no decirlo, permitan que los dos tengan espacios para moverse de tres cuartos de campo hacia adelante.

Ese esquema entonces tendría los siguientes nombres y apellidos: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Ángel Di María; Lionel Messi y Paulo Dybala; Lautaro Martínez.

La presencia de Tagliafico en lugar de Marcos Acuña obedece a que Di María jugaría por delante suyo y entonces haría el carril superior del ataque, mientras que por afuera de De Paul se forjarían las proyecciones de Montiel.

De cualquier manera mañana por la tarde, después y no antes de la conferencia de prensa que ofrecerá a partir de las 13, a partir de las 15.30 precisamente estará Scaloni armando el equipo que el jueves buscará la victoria ante Bolivia, que en caso de no ganar, llegará a 60 partidos internacionales sin triunfar como visitante.

Y eso significará que Argentina estará cada vez más cerca de Qatar 2022, esta vez ya hasta con parte de su público celebrando en el Monumental.